أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استئناف العلاقات مع إسرائيل، بعد تعهدها بالاتازم بالاتفاقات الموقعة.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العماني ومزيدا من برقيات التهنئة بذكرى الاستقلال والتعزية برحيل عريقات
- الشيخ: الإنجاز الكبير الذي تحقق هو ثمرة صمود شعبنا وقيادته والموضوع أكبر من تنسيق
- أبو ردينة: القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من الصراع العربي الاسرائيلي
- اشتية: مستمرون في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى
- برعاية مصرية: عقد عدد من اللقاءات بين فتح وحماس والاتفاق على استكمالها لمناقشة الموضوعات العالقة كافة
- 11 وفاة و1158 اصابة جديدة بكورونا والكيلة تؤكد: الاغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة
* "القدس":
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عودة العلاقات بين السلطة واسرائيل إلى سابق عهدها
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الاحتلال يخطر ويهدم عددا من المساكن والمنشآت في الخليل والأغوار ونابلس
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اشتية: مستمرون في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى
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مستوطنون يقتحمون مستعمرة صانور المخلاة ويعلنون اعتزامهم البقاء فيها
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11 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا ووفاتان واصابتان في صفوف جالياتنا
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أبو ردينة: تحرك القيادة سيكون بناء على موقف إدارة بايدن القادمة من الصراع
* "الأيام":
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الرئاسة: ننتظر موقف إدارة بايدن من الصراع العربي الاسرائيلي
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السلطة تعلن استئناف العلاقات مع اسرائيل بعد تسلمها رسالة أكدت الالتزام بالاتفاقيات
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اصابة ثلاثة شبان خلال اقتحام مخيم قلنديا.. هدم منشآت واخطارات لمنازل وشبكة مياه
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عشرات المستوطنين يقتحمون موقع مستوطنة تم إخلاؤها جنوب جنين لتجديد الاستيطان
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الوباء: 11 وفاة ورصد الحصيلة الأعلى للإصابات بتسجيل 1158 حالة جديدة بينها 486 في القطاع