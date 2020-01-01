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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استئناف العلاقات مع إسرائيل، بعد تعهدها بالاتازم بالاتفاقات الموقعة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

-       الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العماني ومزيدا من برقيات التهنئة بذكرى الاستقلال والتعزية برحيل عريقات

-       الشيخ: الإنجاز الكبير الذي تحقق هو ثمرة صمود شعبنا وقيادته والموضوع أكبر من تنسيق

-       أبو ردينة: القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من الصراع العربي الاسرائيلي

-       اشتية: مستمرون في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى

-       برعاية مصرية: عقد عدد من اللقاءات بين فتح وحماس والاتفاق على استكمالها لمناقشة الموضوعات العالقة كافة

- 11 وفاة و1158 اصابة جديدة بكورونا والكيلة تؤكد: الاغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة

* "القدس":

  • عودة العلاقات بين السلطة واسرائيل إلى سابق عهدها

  • الاحتلال يخطر ويهدم عددا من المساكن والمنشآت في الخليل والأغوار ونابلس

  • اشتية: مستمرون في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى

  • مستوطنون يقتحمون مستعمرة صانور المخلاة ويعلنون اعتزامهم البقاء فيها

  • 11 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا ووفاتان واصابتان في صفوف جالياتنا

  • أبو ردينة: تحرك القيادة سيكون بناء على موقف إدارة بايدن القادمة من الصراع

* "الأيام":

  • الرئاسة: ننتظر موقف إدارة بايدن من الصراع العربي الاسرائيلي

  • السلطة تعلن استئناف العلاقات مع اسرائيل بعد تسلمها رسالة أكدت الالتزام بالاتفاقيات

  • اصابة ثلاثة شبان خلال اقتحام مخيم قلنديا.. هدم منشآت واخطارات لمنازل وشبكة مياه

  • عشرات المستوطنين يقتحمون موقع مستوطنة تم إخلاؤها جنوب جنين لتجديد الاستيطان

  • الوباء: 11 وفاة ورصد الحصيلة الأعلى للإصابات بتسجيل 1158 حالة جديدة بينها 486 في القطاع

#الصحف الفلسطينية

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