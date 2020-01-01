رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استئناف العلاقات مع إسرائيل، بعد تعهدها بالاتازم بالاتفاقات الموقعة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العماني ومزيدا من برقيات التهنئة بذكرى الاستقلال والتعزية برحيل عريقات

- الشيخ: الإنجاز الكبير الذي تحقق هو ثمرة صمود شعبنا وقيادته والموضوع أكبر من تنسيق

- أبو ردينة: القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من الصراع العربي الاسرائيلي

- اشتية: مستمرون في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى

- برعاية مصرية: عقد عدد من اللقاءات بين فتح وحماس والاتفاق على استكمالها لمناقشة الموضوعات العالقة كافة

- 11 وفاة و1158 اصابة جديدة بكورونا والكيلة تؤكد: الاغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة

* "القدس":

عودة العلاقات بين السلطة واسرائيل إلى سابق عهدها

الاحتلال يخطر ويهدم عددا من المساكن والمنشآت في الخليل والأغوار ونابلس

اشتية: مستمرون في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى

مستوطنون يقتحمون مستعمرة صانور المخلاة ويعلنون اعتزامهم البقاء فيها

11 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا ووفاتان واصابتان في صفوف جالياتنا

أبو ردينة: تحرك القيادة سيكون بناء على موقف إدارة بايدن القادمة من الصراع

* "الأيام":