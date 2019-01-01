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مخابرات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس للتحقيق

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس للتحقيق



القدس المحتلة / سما /

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة شؤون القدس في بيان: إن مخابرات الاحتلال لم توضح اسباب الاستدعاء الذي يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي الخطير في المدينة المحتلة.

وكانت المخابرات الإسرائيلية اعتقلت الوزير الهدمي 4 مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه لمنصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 2019.

وقالت وزارة شؤون القدس: إن الاستدعاء يأتي في وقت أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة على أراضي بلدة بيت صفافا وفي ظل تصعيد عمليات الاعتقال والهدم وملاحقة الشخصيات السياسية بالمدينة.

وكان قناصل الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس ادانوا في شهر نيسان الماضي اعتقال الوزير الهدمي من منزله ودعوا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها بالمدينة.

وأضافت وزارة شؤون القدس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تلاحق الوزير الهدمي بسبب نشاطه في خدمة المقدسيين على المستويات المختلفة.

#مخابرات الاحتلال #وزير شؤون القدس #فادي الهدمي

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