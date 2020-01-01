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اعتقال 7 مواطنين وتشديد الإجراءات على فتحات الجدار بطولكرم

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 7 مواطنين وتشديد الإجراءات على فتحات الجدار بطولكرم



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتـلال فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات في محافظة طولكرم طالت عدد من النشطاء الإسلاميين.

وقالت مصادر محلية إن أعداداً كبيرةً من جنود الاحتلال اقتحموا طولكرم واعتقلوا الشيخ عدنان الحصري، والشاب يحيى الصوي، ورامي أبو سمرة، وعبدالله رصرص والشاب مثنى المصري.

وشددت القوات من إجراءاتها العسكرية على الفتحات بجدار الفصل العنصري في طولكرم لمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل، حيث قامت جرافات الاحتلال أمس بأعمال تجريف قرب هذه الفتحات غرب بلدة فرعون جنوبًا، كما أغلقت الجرافات مدخل الملعب الرياضي في قرية فرعون بالسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب حمادة سراحنة ومحمود هماش من مخيم الدهيشة.

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