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بهاء سلطان يكشف حفظه للقرآن بعد ابتعاده عن الغناء (شاهد)

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بهاء سلطان يكشف حفظه للقرآن بعد ابتعاده عن الغناء (شاهد)



القاهرة / وكالات /

كشف المطرب المصري بهاء سلطان، أنه تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا، بعد ابتعاده عن الغناء خلال الست سنوات الماضية بسبب أزمته مع أحد المنتجين.

وذكر بهاء سلطان، أنه خلال فترة الـ6 سنوات، تمكن من حفظ القرآن الكريم، قائلا: "ربنا كرمني وحفظت القرآن الكريم ودي أحلى حاجة حصلتلي، وبسمع اللي أنا بحبه، وبسمع الشيخ محمد رفعت، والطبلاوي، وممكن أسمع مزيكا تركي".

ومن جانبه، نفى سلطان حقيقة اعتزاله عن الغناء والتوجه إلى الأناشيد الدينية فقط، خاصة بعد نشر إمام مسجد بالإسكندرية، صورة برفقة بهاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أن بهاء في طريقه للاعتزال وأنه سيقتصر على توجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية.


يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت الشهر الماضي، إيقاف إمام مسجد بالإسكندرية وتحويله للتحقيق، بسبب منشور قال فيه إنه تحدث مع الفنان بهاء سلطان حول اقتصار أعماله على الأناشيد والابتهالات الدينية.

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