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40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية



رام الله / سما /

طالب 40 عضو كونغرس الادارة الأميركية التدخل لدى اسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية وسياسات التهجير ومعارضة نوايا اسرائيل ضم اجزاء من الضفة.

وعبر اعضاء الكونغرس في رسالة وجهوهها اليوم لوزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو، عن ادانتهم لقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم القرية البدوية حمصة في منطقة الأغوار الفلسطينية، ما تسبب في تهجير ٧٣ مواطنا بينهم ٤١ طفلا.

ووصفت الرسالة ما يجري بأنه زحف لسياسات الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية الذي ما كان ليحدث لولا موقف الحكومة الأميركية الصامت.

وطالب البيان وزير الخارجية بإدانة سياسات هدم المنازل الفلسطينية التي طالت سابقا قرية الخان الاحمر.

وطالب البيان وزير الخارجية بفحص ان كانت معدات عسكرية تبرعت بها الحكومة الاميركية لإسرائيل قد استخدمت في عمليات هدم القرية الفلسطينية.

واعتبرت الرسالة اجراءات الحكومة الاسرائيلية بانها تهدف الى تهجير الفلسطينيين من اراضيهم.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي ينوي فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القيام بزيارة الى مرتفعات الجولان المحتل والمستوطنات الإسرائيلية غير في الضفة الغربية.

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