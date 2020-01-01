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اسعار العملات مقابل الشيكل
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء كما يلي:
دولار 3.35
يورو 3.98
دينار 4.73
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