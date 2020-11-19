حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفافي المناطق الجبلية دافئا نسبيافي بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الىت شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس2020/11/19:يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفافي المناطق الجبلية دافئا نسبيافي بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الىمعتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة2020/11/20:يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.