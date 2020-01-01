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حماس وفتح في بيان مشترك : تقدم في محادثات المصالحة في القاهرة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس وفتح في بيان مشترك : تقدم في محادثات المصالحة في القاهرة



القاهرة / وكالات /

أصدرت حركتا "فتح" و"حماس" من العاصمة المصرية القاهرة بيانا مشتركا، حول الجهود المصرية لإنهاء الانقسام.

وقالت الحركتان في بيان وصل وكالة "سما" نسخة عنه "برعاية مصرية كريمة، وفي إطار الجهود المصرية المستمرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، تم عقد عدد من اللقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس بالقاهرة لمناقشة موضوعات المصالحة".

وأضافت الحركتان: "تم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفترة المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة كافة".

وأكدت الحركتان على "تثمينهما للجهود والرعاية المصرية المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني".

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