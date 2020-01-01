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العراق: صواريخ تستهدف السفارة الامريكية تزامنا مع اعلان خفض قوات الجيش الأميركي

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: صواريخ تستهدف السفارة الامريكية تزامنا مع اعلان خفض قوات الجيش الأميركي



بغداد /سما/

أفادت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد، في انتهاك هو الاول منذ أكثر من شهر لهدنة اعلنتها الفصائل العراقية الموالية لايران، ويأتي ذلك بعد إعلان البنتاغون بدء تخفيض عدد قواتها من العراق.

وقال إن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء"، فيما رجحت مصادر أمنية انطلاقها من شرقي العاصمة.

وأضاف أن "صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية انطلقت مباشرة بعد سقوط الصواريخ".

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن "أربعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة شرقي العاصمة".

وتزامن هذا الهجوم مع إعلان واشنطن تخفيض عدد قواتها في العراق من 3000 إلى 2500 جندي، وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر إن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

 وأوضح البنتاغون بأنه سيتم تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق من 3000 إلى 2500. وفي أفغانستان من 4500 الى 2500.

وكانت الفصائل الموالية لايران قد أعلنت منتصف تشرين الاول/اكتوبر انها لن تستهدف السفارة الاميركية شرط ان تعلن واشنطن سحب كل قواتها بحلول نهاية العام.

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