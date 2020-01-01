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المؤسسة الامنية تفاجأت من سرعة الإعلان الفلسطيني

"يديعوت": غانتس يدخل بنقاش مع قيادة الجيش لصياغة خطة لاستئناف التنسيق مع السلطة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": غانتس يدخل بنقاش مع قيادة الجيش لصياغة خطة لاستئناف التنسيق مع السلطة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش، بيني غانتس، سيدخل في نقاش خاص مع قيادة الجيش الإسرائيلي غداً، لصياغة خطة عمل لاستئناف التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة: أن مؤسسة الأمن تفاجأت من سرعة الإعلان الفلسطيني، الأمر الذي قد يمهد الطريق، لمطالبة السلطة الفلسطينية، باستئناف المفاوضات.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال اليوم الثلاثاء: "إن مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

 

#التنسيق الامني #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي

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