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وزيرة الصحة: الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة



رام الله / سما /

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة، التي تعتمد الإغلاق الذكي للمناطق المصابة.

جاء ذلك في حديثها لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث على شاشة تلفزيون فلسطين، حول الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأكدت الكيلة أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس مثير للقلق، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تعاني من الاكتظاظ، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها للسيطرة على الوضع الوبائي، وأنها أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى المحافظات الجنوبية ستصل غدا.

ولفتت أن طعومات الإنفلونزا في طريقها إلى فلسطين بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، وستعطى إلى كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة.

ودعت الكيلة أبناء شعبنا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، خاصة أن مصادر العدوى غير معروفة، ما يسبب الانتشار السريع للفيروس.

#الصحة الفلسطينية #مي الكيلة #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا #فلسطين

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