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الخارجية: وفاتان وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاتان وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي وفاة وحالتي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 303، والإصابات إلى 7038، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين في بلجيكا، بتسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن ابراهيم الغلبان (60 عاما)، فيما سجلت 89 إصابة سابقة.

كما افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، بسبب فيروس كورونا للمواطن عادل عبد الفتاح سليمان داود (55) عاماً، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 104 حالة.

وفي السياق، قالت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 34 اصابة.

واعلنت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، عن إصابة القائم بأعمال السفارة بفيروس كورونا، ووصفت وضعه الصحي بالمستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي. فيما قامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وافراد السفارة من الفيروس، وكذلك تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في ليبيا. ومع هذه الاصابة يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 9 اصابات.

الى ذلك افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تسجيل اية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، وليبقى عدد الإصابات 4355 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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