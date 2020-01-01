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اشتيه: مباحثات جدية بين فتح وحماس من أجل انجاز المصالحة وعقد الانتخابات

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: مباحثات جدية بين فتح وحماس من أجل انجاز المصالحة وعقد الانتخابات



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سلام برعاية دولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توقفت، أو احترام الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي،‏ وهو منظمة على شكل خلية تفكير مستقلة أميركية.

وحول ملف المصالحة والانتخابات، قال رئيس الوزراء: "هناك مباحثات جدية الآن بين حركتي فتح وحماس من أجل انجاز المصالحة وعقد الانتخابات، ولتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية للنظام الفلسطيني".

وأردف اشتية: "سنستمر في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى لضمان حياة كريمة لعائلاتهم ولن نتخلى عنهم".

وحول الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، قال رئيس الوزراء: "من حقنا الانضمام لكافة المعاهدات والمنظمات الدولية، فنحن جزء من المجتمع الدولي، واعترف بنا كدولة في الأمم المتحدة، وليس من حق أحد معاقبتنا على انضمامنا لأي مؤسسة دولية، فنحن لم نخترع هذه المؤسسات".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #فلسطين #اسرائيل

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