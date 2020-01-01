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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي



رام الله / سما /

 تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، حيث أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي تجلت بصمود شعبنا طوال الفترة الماضية ورفضه لكل المشاريع التصفوية التي تنتقص من حقوقه الوطنية الثابتة، وصولا للحرية والاستقلال والحق في تقرير المصير.

من جانبه، أكد البوسعيدي مواقف بلاده الثابتة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشاد بما تم الإعلان عنه مساء اليوم حول وصول رسائل إلى القيادة الفلسطينية تفيد بالتزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة، والإعلان عن عودة العلاقات مع إسرائيل إثر ذلك.

#الرئيس عباس #سلطنة عمان

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