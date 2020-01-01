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نتنياهو يكشف تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع جو بايدن

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع جو بايدن



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه أجرى هذا المساء اتصالاً هاتفياً "دافئا" مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن بايدن أكد خلال الاتصال "التزامه العميق بدولة إسرائيل وبأمنها".

وقال نتنياهو: إن العلاقات الخاصة لتي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة تعد حجر أساس في أمن إسرائيل وسياستها.

واتفق الاثنان وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الالتقاء قريبا من أجل بحث القضايا الراهنة الكثيرة، وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التحالف المتين بين الجانبين.
 

#بنيامين نتنياهو #جو بايدن #اسرائيل #الولايات المتحدة

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