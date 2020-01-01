مشاهدة مباراة مصر والبرازيل الأولمبي بث مباشر

القاهرة / سما

نشرت قناة شركة بريزنتيشن (Presentation Sports) على يوتيوب، رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر والبرازيل بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 على ملعب النادي الأهلي في القاهرة.

مباراة مصر والبرازيل مباشر المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الدولية للمنتخبات تحت 23 سنة المُقامة بمصر بمشاركة كوريا الجنوبية أيضا، تنقل على قناة أون تايم سبورت إتش دي (on time sports).

ويُطلق الحكم صافرة بداية مباراة البرازيل ومصر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق والكويت، التاسعة حسب وقت مصر وليبيا وفلسطين والأردن، الحادية عشرة في دولة الإمارات.

ولعب المنتخب المصري الأولمبي مرة واحدة تاريخيا مع نظيره البرازيلي، إذ كان ذلك في نهائيات كرة القدم الأولمبية "أولمبياد لندن 2012"، وإنتهت بفوز "السامبا" بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفراعنة.

وكان اللقاء مهددًا بالإلغاء الساعات الماضية؛ بسبب مشكلة للمنتخب البرازيلي مع الشركة المنظمة للدورة الودية، قبل أن تنتهي بحصول بعثة البرازيل على المستحقات المتفق عليها، بعد تدخل اتحاد الكرة.

وفشل منتخب مصر في تحقيق الفوز بمباراته الأولى المتواضعة ضد كوريا الجنوبية التي إنتهت بالتعادل السلبي (0-0)، في حين تغلب الفريق البرازيلي على الكوري بثلاثة أهداف نظيفة عن جدارة واستحقاق.

ويراقب مدربو الأندية المصرية على رأسهم موسيماني المدير الفني للأهلي، أداء بعض لاعبي المنتخب الأولمبي، منهم صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وعمار حمدي؛ تمهيدا للانخراط معه قريبا.