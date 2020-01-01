وسائل اعلام: اجتماع فلسطيني- إسرائيلي لاستئناف العمل والتنسيق بين الجانبين

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن اجتماعاً سيعقد قريبا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف العمل والتنسيق بين الطرفين.

فيما نقل موقع (والا) عن مسؤولين إسرائيليين كبار: "سنلتقي على الفور مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لإعادة علاقات العمل والتنسيق المنتظمة".

وكان حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، قد أعلن عبر تغريدة على موقع (تويتر)، عودة العلاقات مع إسرائيل بعد تأكيدها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.



وقال الشيخ: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا".



وأضاف: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

