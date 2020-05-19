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العوض: إعلان السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل استخفافٌ مرفوضٌ بكافة المؤسسات الفلسطينية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: إعلان السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل استخفافٌ مرفوضٌ بكافة المؤسسات الفلسطينية



غزة / سما /

انتقد  وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قرار السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت.

وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن "الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020، في ظل اسمرار ممارسات إسرائيل الاستيطانية العدوانية، يمثل استخفافاً مرفوضاً بكافة المؤسسات الفلسطينية خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة، التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الثلاثاء: إن "مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا".

وأضاف الشيخ: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
 

#وليد العوض #حزب الشعب #السلطة الفلسطينية #التنسيق الامني #اسرائيل

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