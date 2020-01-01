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اعتماد تحويل كلية الروضة إلى كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتماد تحويل كلية الروضة إلى كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس



رام الله / سما /

 قام الوزيران الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعاصم سالم، وزير المواصلات، بزيارة إلى كلية الروضة الجامعية في نابلس للاحتفال بتسليم عميد الكلية الأستاذ صالح عبد الهادي قراراً باعتماد تحويل الكلية إلى كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس.

يُشار إلى أنّ كلية الروضة تأسست كمدرسة ابتدائية في أعقاب نكبة ٤٨، ثم تحولت إلى مدرسة ثانوية كاملة سنة 1961، تُدرس المنهاجين المصري والأردني، وفي سنة 1970 افتتحت معهد الروضة للمعلمين، ثم معهد الروضة الطبي لتخريج مساعدي صيادلة وفنيي مختبرات يتبع لوزارة الصحة، وفي سنة 1983 تحولت إلى كلية مجتمع جامعية متوسطة، والآن تحتفل بقرار اعتمادها كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس.

#التربية والتعليم

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