غنام تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية أبناء عموم محافظة نابلس الخيرية

رام الله / سما /

التقت الدكتورة ليلى غنام، محافظة رام الله والبيرة، في مكتبها اليوم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية أبناء عموم محافظة نابلس الخيرية في رام الله والبيرة، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون في المجالات الانسانية والشراكة وتضافر الجهود من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

وقدم رئيس الجمعية الحاج عزت يعيش كلمة باسم أعضاء الهيئتين الادارية والعامة أوضح فيها أهداف الجمعية وبرامجها والانشطة الميدانية التي تقوم بها وخططها المستقبلية، مشيداً بالدور الذي تقوم به محافظة رام الله والبيرة في دعم ومساندة كافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم الخدمات لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

من جهتها، أكدت غنام ضرورة مأسسة شراكة حقيقية وفاعلة مع تلك الجمعيات التي تعمل ضمن منظومة القيم والقوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفسطينية، بهدف تقديم شتى أنواع الدعم والإسناد للفئات المهمشة والضعيفة.

وعبرت عن اعتزازها برئيس واعضاء الهيئة الإدارية لجمعية أبناء عموم نابلس، مشيرةً إلى أهمية الاستمرار وتضافر الجهود وتسخير أهداف الجمعية لخدمة الفقراء وكل المؤسسات الإيوائية ودور الأيتام والمسنين.

وفي نهاية اللقاء، قدم الحاج يعيش درعاً تقديرية باسم أعضاء الجمعية للمحافظ غنام تثميناً لجهودها وتميُّزها في خدمة أبناء المحافظة من مختلف الأطياف والشرائح.

وضم الوفد كلاً من: عزت يعيش، رئيس الجمعية، ونبيل ضمرة، نائب الرئيس، وعضوية: أيمن اللحام ومهند إسماعيل وعرفات أبو راس وعبد الرازق أبو شيخة وفادي حجازي وحازم الشنار وخالد حواري ومنتصر الششتري وعبد المعطي النمر وعضو الشرف كمال الخيري عميد نقباء مختبرات طب الأسنان العرب.