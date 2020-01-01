الشرطة تقبض على تاجري مخدرات في جنين

جنين / سما /

قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على تاجري مخدرات وبحوزتهما مواد يشتبه أنها مخدرة في قضيتين منفصلتين في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، حول قيام شخص من أصحاب السوابق بالإتجار بالمواد المخدرة ويحوزها داخل منزله، تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة أصولاً.

وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات بمساندة الشرطة الخاصة والأمن الوطني لمنزل المذكور، وبتفتيشه تم ضبط ماده يشتبه أنها مخدره من نوع قنب مصنع بوزن 70.5 غم وميزان إلكتروني يستخدم لوزن المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 12 ألف شيقل يشتبه أنه تحصل عليه من الإتجار بالمواد المخدرة.

وفي سياق متصل، وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات حول تواجد شخصٍ من أصحاب السوابق بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازتها على شارع جنين - حيفا، تحركت القوة لمكان تواجده وتم القبض عليه، وبحوزته ثلاثة أكياس بداخلها مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن 13.5 غم وحبة دواء يشتبه أنها مخدرة من نوع اكستازي.

وأكدت الشرطة أنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه بهما لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما لحين إحالتهما إلى النيابة العامة أصولاً.