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الاردن: 66 وفاة و6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 66 وفاة و6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 66 حالة وفاة و6454 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1909، والإصابات إلى 155993 .

وتوزّعت الإصابات الجديدة على2641 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1131 حالة في محافظة إربد، منها 334 حالة في الرمثا، و590 حالة في محافظة عجلون،و418 حالة في محافظة المفرق، و371 حالة في محافظة البلقاء، و356 حالة في محافظة الزرقاء، و214 حالة في محافظة العقبة، و214 حالة في محافظة مأدبا، و 205 حالات في محافظة معان، منها 42 حالة في البترا، و157 حالة في محافظة الطفيلة، و110 حالات في محافظة الكرك، و47 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى ان عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 289حالة، فيما غادرت 200 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى ان إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2153 حالة، منهم (474) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما اشار الموجز إلى ان عدد حالات الشفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ (4658) حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى (90267) حالة.

واضاف أنه تم إجراء (27441) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2237942) فحصاً، لافتا إلى ان نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 5ر23 بالمئة.

#الاردن #فيروس كورونا

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