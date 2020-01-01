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يديعوت أحرنوت:ممثلون عن 8 دول عربية يشاركون في مؤتمر طبي مع إسرائيل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرنوت:ممثلون عن 8 دول عربية يشاركون في مؤتمر طبي مع إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن ممثلين عن 8 دول عربية على الأقل من المقرر أن يشاركوا في مؤتمر طبي افتراضي مع إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر سينعقد اليوم الثلاثاء وسيضم عشرات الأطباء من مختلف دول المنطقة بينها السعودية والإمارات والعراق ومصر ولبنان وسوريا والجزائر والمغرب وكذلك إسرائيل، إضافة إلى إندونيسيا وماليزيا.

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والمداولات بشأن التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وسيفتتح الفعالية البروفيسور الإسرائيلي، عيران هلبرين، المدير السابق لمركز وولفسون الطبي الإسرائيلي، وعضو أمانة كلية نتنانياز.

ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تعزز فيه دول عربية عدة اتصالاتها مع إسرائيل التي أبرم معها مؤخرا كل من الإمارات والبحرين والسودان اتفاقات لتطبيع العلاقات.

#يديعوت احرونوت #اسرائيل #تطبيع طبي

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