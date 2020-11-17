لصوص بزي "طواقم كورونا" يسرقون مركبات في الأردن... فيديو

عمان/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس خاصة بفرق التقصي الوبائي، يقومون بسرقة محتويات مركبات في أحد شوارع مدينة إربد، شمالي الأردن.

ويُظهر المقطع أولئك الأشخاص وهم يترجلون من مركبتهم باتجاه مركبة أخرى، حيث يقوم شخص بفتح المركبة ونقل كميات من البضائع إلى المركبة التي كان يستقلها.

لصوص يتنكرون بزي فرق التقصي الوبائي ويسرقون في اربد pic.twitter.com/A6uSpQiukH — alhayat news (@news_alhayat) November 17, 2020

وبحسب الناشطين، وقعت الحادثة خلال أيام الحظر الشامل الذي فرضته المملكة عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، حيث استثنى قرار الحظر الشامل فرق التقصي الوبائي.

وقال مصدر أمني في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: إنه "جرى فتح تحقيق للتأكد من استخدام المجموعة التي ظهرت بمقطع الفيديو لملابس فرق التقصي الوبائي، خصوصا أن كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة أظهرتهم بالأبيض والأسود