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وزير الثقافة يوقع اتفاقية الصندوق الثقافي مع الحكومة النرويجية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة يوقع اتفاقية الصندوق الثقافي مع الحكومة النرويجية



رام الله / سما /

 وقع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني، مع سفيرة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيزتي، بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون للصندوق الثقافي تستمر لعام 2021.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك المستمر بين وزارة الثقافة/الصندوق الثقافي الفلسطيني والحكومة النرويجية للنهوض بالقطاع الثقافي الفلسطيني من خلال دعم مبادرات فنية ثقافية للأفراد والمؤسسات في مختلف الحقول الثقافية (المسرح، السينما، الفن التشكيلي، التراث، الأدب..الخ )

ويطلق الصندوق الثقافي الفلسطيني بمعدل دورة كل ثمانية أشهر يستفيد منها ما لا يقل عن 30 فرداً ومؤسسة، حيث يقوم من خلال الشركاء في القطاع الثقافي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة القطاعية للثقافة.

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف

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