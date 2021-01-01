غنيم يبحث مع ممثل هولندا جملة من القضايا المتعلقة بالمياه

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع رئيس بعثة المكتب الهولندي لدى دولة فلسطين كييس فان بار الإنجازات والاحتياجات المرتبطة بالبرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الهولندية في المياه والصرف الصحي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، جملة من القضايا الاستراتيجية والمشاريع والبرامج التطويرية في قطاع المياه، والتي تضمنت التطورات في عملية مأسسة قطاع المياه والإصلاح الذي تقوده سلطة المياه، والخطوات المقبلة التي سيتم تنفيذها على الأرض فيما يخص إنشاء مرافق المياه و شركة المياه الوطنية.

وأكد غنيم أهمية تحديد ودعم أولويات الاحتياجات التي تساهم في إنشاء مرافق مياه قوية قادرة على تقديم خدمة المياه بجودة عالية وبكفاءة واستدامة في ظل الظروف والمتغيرات التي نشهدها.

كما بحث اللقاء التطورات لتنفيذ مشروع شبكة مياه يطا والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الهولندية من خلال منظمة اليونيسيف، إضافة إلى آخر المستجدات الجارية في قطاع المياه لا سيما في ظل التطورات السياسية الحالية وما لها من انعكاسات على قطاع المياه، والمستجد فيما يخص الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل سلطة المياه في ظل جائحة فيروس كورونا وأولويات الاحتياجات العاجلة لدعم مزودي خدمات المياه.