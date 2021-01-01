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رئيس الوزراء: تلبية احتياجات الخدمات الطبية في موازنة عام 2021

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: تلبية احتياجات الخدمات الطبية في موازنة عام 2021



رام الله / سما /

 تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مقر الخدمات الطبية العسكرية في مدينة البيرة، حيث التقى مدير عام الخدمات اللواء طبيب ميسون البنا، وعدد من المدراء.

واطلع اشتية على واقع عمل الخدمات الطبية العسكرية، خاصة المساهمة والمساندة التي قدمتها للقطاع الصحي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، مشيرا إلى تلبية احتياجات الخدمات الطبية في موازنة عام 2021.

وقال رئيس الوزراء: "نثمن الجهد الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية العسكرية والقائمين عليها، في خدمة أبناء شعبنا من المؤسسة الأمنية، من خلال توفير الادوية والعيادات وسيارات الإسعاف في مختلف المحافظات، بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا قدر المستطاع".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الخدمات الطبية #فيروس كورونا #الحكومة الفلسطينية

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