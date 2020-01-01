رابط مشاهدة مباراة السعودية وجنوب أفريقيا الودية اليوم بث مباشر

الرياض / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة السعودية وجامايكا بث مباشر التي تقام اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض؛ في إطار تحضيرات الأخضر للمنافسات القادمة في القارة الآسيوية.

مباراة المنتخب السعودي مباشر ضد جامايكا تنقل من الرياض عبر القناة الرياضية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر والبحرين الكويت، 06:30 لدى مصر.

ويسعى المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد إلى تشكيل فريق قوي قادر على العودة لحصد البطولات الآسيوية والصعود إلى مونديال قطر مُجددا وتكرار النجاحات التاريخية السابقة.

وأقيمت مباراتان في التاريخ بين المنتخبين، حيث حقق منتخب السعودية انتصارا كاسحا في الموقعة الأولى عام 2017 بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق سالم الدوسري وسلمان الفرج.

رابط مباراة المنتخب السعودي مباشر

وفي الموقعة الثانية، كرر منتخب "الأخضر" السعودي ذات السيناريو، حيث تفوق على جامايكا بثلاثة أهداف دون رد، سجلها فراس البريكان وصالح الشهري وسالم الدوسري في احتفالية فريدة ومميزة.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أوزباكستان في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، لكنها تأجلت لوقت لاحق، علما أنه ليس هناك لقاءات مجدولة في الفترة المقبلة.

وجاءت مباراة السعودية وجامايكا الودية بالتزامن مع لقاءات دولية تجريبية أخرى، منها العراق وأوزبكستان، بنغلادش ضد النيبال، اليابان أمام المكسيك، كوريا الجنوبية أمام المنتخب القطري.