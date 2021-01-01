كشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير في جنين

جنين / سما /

كشفت الشرطة أليوم ، ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع "الفيس بوك" طالت مواطنة وقبضت على المشتبه به في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لدائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بتهديدها والإساءة لها ولعائلتها عبر موقع الفيس بوك، والواتس أب ، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل وتم حصر الإشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لحين إحالته للنيابة العامة لإستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولاً .