الافراج عن أسرى وتمديد توقيف وحكم لآخرين

رام الله /سما/

حكمت محكمه سالم العسكرية ، اليوم، على الأسير محمد هانى جوابره من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل ، وعلى الأسير الطالب بجامعة بيرزيت عدي نخلة من رام الله بالسجن لمدة 18 شهرا، وبذلك يكون الإفراج عنه في 17 من الشهر القادم ،بينما خفضت محكمة الاستئناف التابعة للاحتلال ، الاعتقال الإداري لمدة شهر للأسير خلدون البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله، علماً أنه اعتقل بتاريخ 2/6/2020 وجدد الإداري له للمرة الثانية على التوالي .

وأجلت محاكمة الأسير عبد الله قنداح من قرية أبو شخيدم برام الله، حتى تاريخ 23/12/2020 و الأسير محمد أحمد زايد بني عودة من طمون قضاء طوباس، لثمانية أيام إضافية ، ومددت اعتقال الأسير غسان الريماوي من رام الله ،لمدة 8 أيام إضافية، لاستكمال التحقيق معه في مركز تحقيق عسقلان، وهو معتقل منذ 5 من نوفمبر الحالي والأسير عبادة دنديس من القدس، حتى يوم الأحد القادم .

وأفرج الاحتلال عن الشاب عامر محمود قنداح من قرية أبو شخيدم قضاء رام الله، بعد اعتقال استمر 5 أيام ، مقابل دفع غرامه مالية بقيمة 2000 شيكل ، الأسير أكرم حسن العرجاني 21 عاما سكان منطقة الشوكة في رفح بعد عام من الأسر، علما أنه تم اعتقال قرب السياج الفاصل والأسير محمد يوسف زيادة من جنين بعد اعتقال استمر 9 شهور.