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تراجع احتياطي الأردن من العملات الأجنبية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع احتياطي الأردن من العملات الأجنبية



وكالات/سما/

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول عشرة أشهر من العام الحالي بشكل طفيف، بنسبة 0.8% مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية أكتوبر الماضي نحو 12.06 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016، بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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