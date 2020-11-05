إصابة أسير أردني ثانٍ بفيروس كورونا في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

كشف مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الاسرائيلية فادي فرح، عن إصابة الأسير الأردني الجريح محمد مصلح بفيروس كورونا .

وفي بيان صحفي، عبر عن قلق اللجنة تتابع لما يجري في سجون الاحتلال من إهمال صحي للأسرى عامة وللأسرى الأردنيين بشكل خاص ، موضحاًُ، أن هذه هي الحالة الثانية في صفوف الأسرى الأردنيين ، فقد أصيب بتاريخ 5/11/2020 ،الأسير الأردني منير مرعي "المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات .

من جانبه ، عبر والد الأسير الأردني محمد عبدالفتاح مصلح، عن حالة القلق التي تمر بها العائلة على صحة ابنها وعدم قدرتهم الاطمئنان على أوضاعه منذ أكثر من عشرين يوماً.

وفي تصريح صحفي، نطالب وزارة الخارجية بزيارة الأسرى للاطمئنان على أحوالهم باعتبارها أبسط الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الأسير وأهله ، كما طالب بإرسال وفد من السفارة الأردنية في فلسطين المحتلة يرافقه وفد طبي، ليطلع على أمور الأسرى المعيشية ويوفر لهم الحاجيات اللازمة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة ،خاصة أن ابنه جريح في قدمه منذ اعتقاله.

وكانت اللجنة الوطنية ،حذرت في بيان سابق لها ،من الحالة السيئة التي يمر بها الأسرى في السجون مع انتشار الوباء ،وطالبت الحكومة الاردنية بالسعي لحرية 21 أسيراً أردنياً والدفاع عن كرامتهم .

وذكر أن محمد (22 عاما) غادر الأردن إلى فلسطين للعمل عند أقاربه ، وخلال توقيفه على أحد الحواجز هرب لعدم إتقانه اللغة العبرية ، وتم إطلاق النارعليه مما أدى إلى إصابته ،وحكمت عليه محكمة الاحتلال في كانون الثاني 2020 ،بالسجن خمس سنوات بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، وهو ما نفته العائلة في حينه .