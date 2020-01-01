بالأرقام.. قيمة تداولات العرب والخليجيين في أسواق الإمارات

وكالات/سما/

أظهرت بيانات صادرة عن أسواق المال المحلية في الإمارات اليوم أن إجمالي قيمة التداولات المسجلة للعرب والخليجيين بلغت نحو 30.26 مليار درهم (نحو 8.24 مليار دولار) منذ بداية 2020.

وأفادت البيانات، بأن أستثمارات العرب والخليجيين في الأسواق الملحية بلغت نحو 30.26 مليار درهم، لتشكل نسبة 13% من إجمالي التداولات المسجلة منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى أن صافي استثمارات هذه الشريحة بلغ 552 مليون درهم.

وأشارت الإحصائيات، إلى أن قيمة مشتريات العرب والخليجيين في سوق أبو ظبي بلغت حوالي 3.6 مليار درهم، بالإضافة إلى مبيعات بقيمة 3.27 مليار درهم.

وفيما يخص سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة تداولات العرب والخليجيين حوالي 23.4 مليار درهم، منها 11.8 مليار درهم لعمليات شراء، و11.6 مليار درهم قيمة المبيعات.

وكانت الأسواق المالية المحلية في الإمارات قد شهدت ارتفاعا قوية خلال الأسابيع الماضية، مما شجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فيها، ،كما ساهم الصعود المتواصل لعدد كبير من الأسهم المتداولة في جذب صناديق استثمارية أجنبية جديدة للعمل في الأسواق.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)