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إيطاليا قلقة إزاء توسع الاستيطان بالقدس الشرقية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا قلقة إزاء توسع الاستيطان بالقدس الشرقية



القدس المحتلة /سما/

أعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن قلقها العميق إزاء بدء اجراءات مناقصة لبناء 1257 مسكنا جديدا في مستوطنة "جفعات هاماتوس" غير القانونية بالقدس الشرقية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن "إيطاليا قلقة للغاية بشأن بدء إجراءات المناقصة لبناء 1257 مسكنا في "جفعات هاماتوس" وتطالب السلطات الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار".

وأشارت إلى أن إنشاء المساكن المذكورة سيضعف بشكل خطير من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت: "تماشياً مع القانون الدولي والموقف الأوروبي، فإن إيطاليا لا تعترف بقانونية المستوطنات التي تشكل عقبة خطيرة أمام الوصول إلى حل الدولتين".

وأكدت أن إيطاليا مع شركائها الأوروبيين جددت دعوتها لإسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية وعدم اتخاذ اجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لافتة إلى أن كل هذا من شأنه أن يضعف أجواء الثقة.

والأحد الماضي، فتحت مؤسسة التخطيط والأراضي الإسرائيلية مناقصة لبناء 1257 مسكنا في مستوطنة "جفعات هاماتوس" بالقدس الشرقية المحتلة، وسط تنديد إقليمي ودولي بالخطوة.

#ايطاليا #استيطان #القدس الشرقية

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