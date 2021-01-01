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صندوق النقد يخصص أكثر من 50 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان جراء ضرر كورونا الاقتصادي

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق النقد يخصص أكثر من 50 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان جراء ضرر كورونا الاقتصادي



وكالات/سما/

أكد صندوق النقد الدولي أنه أقر تسهيلا بقيمة 52.3 مليون دولار لدولة جنوب السودان، للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.


وأشار الصندوق في بيان له مساء أمس الاثنين، إلى أن عواقب جائحة كورونا وأسعار النفط "تسببوا في ضرر اقتصادي خطير، أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان، وقلب بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي".

وتسببت جائحة كورونا بأزمة اقتصادية عالمية نتيجة إجراءات الإغلاق للحد من تفشيها، التي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير جراء انتشار هذا الفيروس في معظم دول العالم، وتقيد أعمالها التجارية.

#السودان #صندوق النقد الدولي #جائحة كورونا #فيروس كورونا

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