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إصابات.. الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا واندلاع مواجهات

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات.. الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا واندلاع مواجهات



القدس المحتلة /سما/

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي، إحداها بالعين، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واعتلى قناصته أسطح البنايات المجاورة للشارع الرئيسي قرب المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات ما تسمى حرس الحدود حررت مخالفات للمواطنين والسيارات وأوقفت عددا من أصحاب المحلات التجارية.

من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة أحد عناصر "حرس الحدود" التابعة لها، بحجر في وجهه خلال مواجهات في قلنديا، مشيرة إلى أن الجندي نقل إلى مستشفى المقاصد في القدس للعلاج، ووصفت جروحه بالطفيفة، حسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن مواجهات اندلعت خلال انسحاب قوات "حرس الحدود" التي كانت تقوم "بإنفاذ القانون" في منطقة كفر عقب المجاورة لمخيم قلنديا.

#مواجهات #اصابات #قوات الاحتلال #القدس

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