وزير الطاقة السعودي: استهلاكنا من البترول سينخفض بمقدار 600 - 700 ألف برميل يوميا

وكالات/سما/



قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن استهلاك بلاده من البترول سينخفض بمقدار 600 - 700 ألف برميل يوميا في عام 2030.

وقال الوزير السعودي إن سبب هذا الانخفاض هو إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، الذي سيوفر على المملكة هذا الاستهلاك.

وبحسب "سي إن بي سي" أكد الوزير أن بلاده تسعى إلى إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة.

تصريحات الوزير السعودي جاءت عقب خطاب له في قمة سنغافورة للطاقة بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول، قال فيه إن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال "بعيد" و"غير واقعي"

وتابع الوزير السعودي: "ينبغي أن يكون هناك دراسة لجميع الخيارات، لتخفيف الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ".

وحذر وزير الطاقة السعودي كذلك من أن عدم الامتثال، والالتزام يمكن أن يقوض اتفاق "أوبك+".

ودعا الوزير السعودي قائلا: "دعونا لا نركز على الوقود الذي نختاره، بل كيف يمكننا التخفيف والتكيف مع هذه الحقائق دون إظهار أي تفضيلات".