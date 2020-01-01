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شاهد.. غانتس من الحدود الشمالية: مستعدون لاحتمال وقوع هجمات.. ولدينا القدرة على الرد بشدة!

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. غانتس من الحدود الشمالية: مستعدون لاحتمال وقوع هجمات.. ولدينا القدرة على الرد بشدة!



القدس المحتلة /سما/

حمّل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الدولة السورية، المسؤولية عن حقل الألغام الذي عُثر عليه صباح اليوم عند الحدود مع سوريا في هضبة الجولان.
 
وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن غانتس قام بجولة على الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، وزار القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة الشمالية أمير برعام وقائد الفرقة 91 شلومي بيندر ومسؤول الشؤون المدنية والاجتماعية في وزارة الجيش وغيرهم من كبار الضباط.
 
وقال غانتس خلال زيارته: "نحن مستعدون منذ فترة طويلة لاحتمال وقوع هجمات في المنطقة الشمالية، ولدى الجيش الإسرائيلي القدرة والتصميم على الرد بشدة على أي حدث في الجبهتين اللبنانية والسورية".
 
وأضاف غانتس: "قبل ساعات قليلة تم اكتشاف عبوات ناسفة في مرتفعات الجولان.. أقول بوضوح إن سوريا مسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث على أراضيها وعن السماح بتهريب الأسلحة عبر أراضيها إلى حزب الله".

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