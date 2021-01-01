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السعودية تعلق على خطة إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس الشرقية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلق على خطة إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس الشرقية



الرياض /سما/

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية، معتبرة أن هذا القرار يقوض حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها عبرت عن قلق المملكة "البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية".

وأكدت الوزارة "إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة".

وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية كشفت، يوم الأحد الماضي، عن قرار سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس.

ردا على هذا الإجراء حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، من خطورة "مشاريع استيطانية استعمارية جديدة"، قائلا: "يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف، لمدة عشرة أسابيع مقبلة في مسابقة مع الزمن، لفرض أمر واقع جديد، قبل مغادرة (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب البيت الأبيض، في 21 يناير".

#السعودية #مستوطنات الضفة #الاراضي الفلسطينية #استيطان #اسرائيل #القدس الشرقية

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