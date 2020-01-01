رسالة من الملك سلمان وولي عهده الى الرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، برقيتي تعزية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الكبير صائب عريقات.



وقال خادم الحرمين الشريفين في برقية التعزية، "أبعث لفخامتكم ولشعبكم الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ سيادته من كل سوء ومكروه".



وعزّى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سيادته في برقية أخرى، بوفاة المناضل عريقات.



وقال في برقيته: أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولي العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ سيادته من كل سوء، إنه سميع مجيب".

