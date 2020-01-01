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مستوطنون يقتحمون "ترسلة" جنوب جنين ويمهدون لعودة الاستيطان فيها

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "ترسلة" جنوب جنين ويمهدون لعودة الاستيطان فيها



جنين /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة "ترسلة" بالقرب من بلدتي جبع وصانور جنوب جنين، ونفذوا عمليات تسوية وتنظيف، تمهيداً للعودة إلى المستوطنة المخلاة فيها.

وذكر أمين سر فتح في جبع، رازي غنام، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيمت عليها مستوطنة وتم إخلاؤها والمعروفة باسم (ترسلة)، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوسا تلمودية، قبل أن يغادروا المنطقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، أن عشرات المستوطنين، وبحماية وحراسة جيش الاحتلال، تساندهم جرافة عسكرية، قاموا بعملية تجريف وتسوية داخل المستوطنة المخلاة، مصطحبين معهم مولدات كهربائية للإنارة، ونفذوا عملية تنظيف داخل الغرف، مشيراً إلى أن حالة من التخوف، تسود الأهالي من عودة المستوطنين إلى المنطقة.

#مستوطنون

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