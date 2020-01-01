أعضاء السلك الدبلوماسي لدى السعودية يقدمون واجب العزاء بوفاة المناضل عريقات

الرياض /سما/

قدم سفراء الدول المعتمدون والدبلوماسيون ورؤساء الهيئات الدولية لدى المملكة العربية السعودية، واجب العزاء، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس دائرة شؤون المفاوضات المناضل الوطني صائب عريقات.

وأعربوا خلال تأدية واجب العزاء في مقر سفارتنا لدى السعودية، بالعاصمة الرياض، عن حزنهم الشديد بفقدان رجل أمضى حياته باحثا عن السلام، لتحقيق حلم شعبه في الاستقلال والحرية، بإقامة دولته على التراب الوطني.

كما عبروا عن أملهم بتحقيق حلم عريقات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الارض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.