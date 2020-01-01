دحلان: بناء المستوطنات المسمار الأخير في نعش حل الدولتين

غزة /سما/
قال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان إن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس بمثابة دق مسمار أخير في نعش حل الدولتين.
وأضاف دحلان في تغريدة له عبر تويتر اليوم الثلاثاء، “أن طرح وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيليتين مناقصة لبناء 1,257 وحدة استيطانية في مستوطنة ” جفعات همتوس ” على أراضي بلدة بيت صفافا والتي من شأنها فصل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس، بمثابة دق مسمار أخير في نعش حل الدولتين”.
ووصف دحلان هذه الخطوة بأنها “محاولة استباقية لإفشال أي توجه مختلف من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لإعادة إحياء حل الدولتين، ونية إسرائيلية لفرض المزيد من الوقائع على الأرض”.
وشدد على، أن هذا العمل “يتطلب رد فعل سياسي وميداني من المؤسسة الفلسطينية”.