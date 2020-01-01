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دحلان: بناء المستوطنات المسمار الأخير في نعش حل الدولتين

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: بناء المستوطنات المسمار الأخير في نعش حل الدولتين



غزة /سما/

قال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان إن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس بمثابة دق مسمار أخير في نعش حل الدولتين.

وأضاف دحلان في تغريدة له عبر تويتر اليوم الثلاثاء، “أن طرح وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيليتين مناقصة لبناء 1,257 وحدة استيطانية في مستوطنة ” جفعات همتوس ” على أراضي بلدة بيت صفافا والتي من شأنها فصل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس، بمثابة دق مسمار أخير في نعش حل الدولتين”.

ووصف دحلان هذه الخطوة  بأنها “محاولة استباقية لإفشال أي توجه مختلف من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لإعادة إحياء حل الدولتين، ونية إسرائيلية لفرض المزيد من الوقائع على الأرض”.

وشدد على، أن  هذا العمل “يتطلب رد فعل سياسي وميداني من المؤسسة الفلسطينية”.

#محمد دحلان #مستوطنات الضفة #الضفة الغربية #الاراضي الفلسطينية #حل الدولتين

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