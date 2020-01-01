أبو يوسف: سلسلة فعاليات تنفذ اعتبارا من يوم غد رفضا لزيارة بومبيو لمستوطنة بساغوت

رام الله /سما/

أعلن منسق القوى والفصائل د واصل ابو يوسف عن فعالية مركزية ستقام ظهر يوم غد الاربعاء بالقرب من مستوطنة بساغوت رفضا لزيارة وزير خارجية اميركا مايك بومبيو لها ورفضا للادارة الاميركية الحالية التي تدعم الاستيطان والتاكيد على انها اراض فلسطينية محتلة ولا يمكن ان يتم القبول بشرعنة الاستيطان .

وقال ابو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، إن الزيارة التي ينوي القيام بها بومبيو الى مستوطنة بساغوت زيارة مشؤومة وتحدى سافر للقيم والمواثيق الدولية وحكومة الاحتلال تحاول استغلال فترة حكم الادارة الاميركية الحالية لاعتقادها انه يمكن ان تعمل على التسريع في الاستيطان، مطالبا محكمة الجنايات الدولية بتسريع الخطوات التي لها علاقة بمحاكمة الاحتلال.

كما اعلن ابو يوسف عن سلسلة فعاليات ستنظم اعتبارا من الاسبوع المقبل ضد انتهاكات الاحتلال المتواصلة ابرزها في بيت دجن في نابلس وحمصة الفوقا بالاغوار الشمالية بالإضافة الى انطلاق سلسلة فعاليات اخرى مركزية في مختلف محافظات الوطن تضامنا مع الاسرى في معتقلات الاحتلال والمطالبة بالافراج عنهم من زنازين الاحتلال سيما الاطفال والنساء وكبار السن والاداريون والمرضى اضافة لاطلاق سراح جثامين الاسرى الشهداء .