المالكي يلتقي اليوم نظيره الالماني في برلين والخميس يلتقي بـ27 وزير خارجية اوروبي عبر الزووم

رام الله /سما/

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي اليوم مع وزير الخارجية الالماني، حسبما افاد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا.

وأكد الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يكتسب اهمية كبيرة كون المانيا ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي حتى نهاية العام الجاري، وهي من الدول المؤسسة للاتحاد والمؤثرة ايضا في السياسة الخارجية.

واوضح الفرا ان وزير الخارجية سيعقد سلسلة من اللقاءات في المانيا مع عدد من المسؤولين الاوروبيين حول الهجمة الاستيطانية وموضوع الضم والهدم وتهجير المواطنين قسرا من مساكنهم.

وأعلن الفرا عن لقاء آخر سيجمع وزيرالخارجية د.رياض الماكي مع سبع وعشرين وزير خارجية أوروبي من لجنة الشؤون الخارجية يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور الممثل الأعلى لسياسة الأمن في الاتحاد الاوروبي لوضع جميع الوزراء بآخر تطورات القضية الفلسطينية ومقترح السيد الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام.

ولفت الفرا الى وجود موافقة أوروبية من دول مهمة في الاتحاد وقبولهم بعقد مؤتمر دولي للسلام كونه الحل الامثل في مواجهة كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات، مشيرا الى اجراء نقاش عقب الجلسة في اطار محاولة ايجاد صيغة وحل لكل ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات وانتهاكات على الارض.

واكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي ان هناك ادانة ورفض أوروبي واسع للهجمة الاستيطانية عبر عنها بيان السيد جوزيف بوريل برفض مخطط الاحتلال اقامة وحدات استيطانية جديدة جنوب القدس، وان الاتحاد الاوروبي لن يقبل بأي تغييرات على حدود العام سبعة وستين وكذلك اي تغييرات على وضع مدينة القدس كعاصمة لدولتين وفق مبدأ حل الدولتين.

وبين الفرا ان هناك عدد كبير من الدول الاوروبية اصبحت تطالب بالخروج عن بيانات الرفض والادانة لاجراءات عملية على الارض ورفع دعاوى تعويض ضد اسرائيل على جميع المنشات التي هدمتها في الاراضي الفلسطينية، مؤكدا ان دول اخرى تطالب بازالة كل المستوطنات التي اقيمت منذ عام الفين وواحد حتى اليوم.

وبشأن عقد مؤتمر المانحين لدعم ميزانية وكالة الاونروا، اوضح الفرا انه سيعقد اواخر شهر كانون ثاني المقبل وان التحضيرات جارية على قدم وساق بين النرويج وفلسطين والمفوضية الاوروبية.