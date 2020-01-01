جبارين: 150 الف فلسطيني في النقب يعيشون واقعاً مريراً

القدس المحتلة /سما/

قال يوسف جبارين، العضو العربي في الكنيست ان القائمة المشتركة ستعقد عدة جلسات في الكنيست اليوم لبحث قضايا النقب والتركيز على سياسات هدم البيوت وتاثيرها على العائلات تحديدا في القرى العربية التي لا تعترف بها اسرائيل.

واضاف جبارين في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، بان اكثر من 150 الف فلسطيني بالنقب يعيشون واقعا مريرا ودون حدّ ادنى من الخدمات بسبب سياسات الاحتلال ضدهم خاصة مع هدم اكثر من 600 بيت في كل عام.

وفي سياق اخر، اعرب جبارين عن قلقه فيما يخص الوضع الصحي للاسرى في ظل تفشي فيروس كورونا بينهم، مؤكدا على متابعة اوضاعهم بشكل مكثف، بالاضافة للجهود المطروحة في توفير الرعاية المطلوبة لهم واجراءا ت الوقاية وتوفير الادوية والعلاجات اللازمة، مشيرا الى انه حتى اللحظة لا توجد اصابات خطيرة او تحويل للمستشفيات محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.