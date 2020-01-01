مديرعام المستشفيات: وزارة الصحة على جهوزية تام لمواجهة انتشار فيروس كورونا

رام الله /سما/

أعلن مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور نجي نزال عن الجهوزية التامة لمواجهة انتشار الفيروس كورونا سيما مع قدوم فصل الشتاء وازياد اعدادا الاصابات من خلال وضع خطة لزيادة اعداد المراكز الصحية والكوادر التمريضية والفنية والطبية وزيادة اعداد الاسرة في المشافي لزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى من مختلف محافظات الضفة .

وأكد نزال في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة ستقوم بإفتتاح مراكز جدیدة لتكون جاھزة لاستقبال مرضى الكورونا في الأیام القادمة، لتغطي كافة محافظات الوطن، مشددا علة أنه لا یوجد نقص في الاحتیاجات الطبیة وتم توفیر كافة المستلزمات من أجھزة ومعدات وقایة.

وافاد نزال انه تم تجهيز المشفى الهلال الاحمر بنابلس بقدرة استيعابية اعلى من المشفى العسكري تبلغ من 16-20 سرير للعناية المشددة وخمسين سرير للمرضى المناوميين لعدم قدرة المشفى العسكري باستيعاب اكثر من 8 اسرة لمرضى العناية المشددة ورفع القدرة الاستيعابية في منطقة نابلس والمناطق الشمالية من 60-70 سرير.

واضاف نزال انه تم ايضا رفع القدرة الاستيعابية لمشفى دورا الحكومي في مدينة الخليل وتجهيز مشفى هوغو شافيز في منطقة الوسط وجزء من مجمع فلسطين الطبي كما تم في الشمال تجهيز مشفى العسكري في نابلس ومشفى عزون في قلقيلية والهلال الاحمر في طوباس .

وأشار مدیر عام المستشفیات أنه جرى تعیین عدد من الكوادر الطبیة وسیكون ھناك اختبار للتمریض لتعیین الممرضین الجدد للالتحاق بمستشفیات وزارة الصحة وعلاج مرضى الكورنا.