التربية والتعليم: الحالة الوبائية في المدارس ما زالت تحت السيطرة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، إن الحالة الوبائية في المدارس ما زالت تحت السيطرة وظهور اصابات بفيروس كورونا مرتبط بحالات فردية وظروف محددة، مؤكدا أن خطة العودة للمدارس تقتضي التقيد التام بالبروتوكول الصحي لحماية الطلبة والعملية التعليمية برمتها .

وشدد صالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، على الإستمرار في فتح المدارس وانتظام العملية التعليمية كما هي مقرة إلا اذا ظهرت تطورات تنذر باتخاذ اجراءات مناسبة .

وأوضح صالح ، أن نسبة المدارس المغلقة جراء تسجيل إصابات بفايروس كورونا غير مقلقة ، بسبب خطة الوزارة بعدم إغلاق المدارس وإنما تعليق الدوام فيها مؤقتا ، في إطار ما يتطلبه البروتوكول الصحي ، لافتا إلى أن حالات التعافي للطلبة توازي أعداد الإصابات بفايروس كورونا .