  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية والتعليم: الحالة الوبائية في المدارس ما زالت تحت السيطرة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم: الحالة الوبائية في المدارس ما زالت تحت السيطرة



قال وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، إن الحالة الوبائية في المدارس ما زالت تحت السيطرة وظهور اصابات بفيروس كورونا مرتبط  بحالات فردية وظروف محددة، مؤكدا أن خطة العودة للمدارس تقتضي التقيد التام بالبروتوكول الصحي لحماية الطلبة والعملية التعليمية برمتها .

وشدد صالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، على الإستمرار في فتح المدارس وانتظام العملية التعليمية كما هي مقرة  إلا اذا ظهرت تطورات تنذر باتخاذ اجراءات مناسبة .

وأوضح صالح ، أن نسبة المدارس المغلقة جراء تسجيل إصابات بفايروس كورونا غير مقلقة ، بسبب خطة الوزارة بعدم إغلاق المدارس وإنما تعليق الدوام فيها مؤقتا ، في إطار ما يتطلبه البروتوكول الصحي ، لافتا إلى أن حالات التعافي للطلبة توازي أعداد الإصابات بفايروس كورونا .

#التربية والتعليم #المدارس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة (شاهد) إصابة شاهين

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

أسرار “العشيقة السرية العربية”

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

نفقات لن تصدق أن الرئيس الأمريكي يدفعها من ماله الخاص

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

الأخبار الرئيسية

إياد البزم

داخلية غزة بصدد اتخاذ جُملة إجراءات صعبة قد تصل للإغلاق الشامل ...

11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مصر اكبر المتضررين..اقتراح إسرائيلي لبناء خط سكك حديدية بين المتوسط والخليج

مصادر : حوارات فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومستمرة

فيروس

معروف : غزة تواجه خطرًا واضحًا و إدخال 12 حالة للعناية المركزة أمس