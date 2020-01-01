اعتقال 17 مواطنًا بالضفة بينهم طالب بجامعة بيرزيت

رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 17 مواطنًا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من مناطق متفرقة بمحافظة نابلس، وهم: محمود عبدالله النمروطي من المدينة، وأكرم معن جوهر من بلدة قريوت جنوبًا، ومحمد العشيبي من مخيم عسكر القديم والفتى محمد عمر حشاش من مخيم بلاطة شرقًا.

كما اعتقل الاحتلال الشابين عمر وإبراهيم أبو لبدة على حاجز طيار قرب مدخل قلقيلية الشرقي، إلى جانب المواطن نايف خليل حمامرة من جبع في جنين.

واعتقل جيش الاحتلال من بلدة بيرزيت برام الله، المواطن يوسف هوشة والد الأسير عمر هوشة، والطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش، وهو من بلدة بين أمر في الخليل.

وجرى اعتقال عبد فرج سلهب من بيت لحم، ومصطفى فهمي زعاقيق من بلدة بيت أمر بالخليل.

وفي بلدة العيسوية شرق القدس اعتقل الاحتلال، مجد مروان داري، ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص ومحمود غريب، وذلك إلى جانب شقيقين من مخيم قلنديا.