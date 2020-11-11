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تمديد اعتقال وزير القدس السابق خالد أبو عرفة لمدة 72 ساعة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال وزير القدس السابق خالد أبو عرفة لمدة 72 ساعة



القدس المحتلة /سما/

مددت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، اعتقال وزير القدس السابق خالد أبو عرفة لمدة 72 ساعة إضافية، تمهيدًا لإصدار قرار بالاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الوزير أبو عرفة بتاريخ 11/11/2020 بعد استدعائه للتحقيق معه في معتقل "عوفر" قرب رام الله.

يذكر أن خالد إبراهيم أبو عرفة (59 عامًا) أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وتم إبعاده عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014، واعتصم الأسير أبو عرفة قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر في القدس احتجاجًا على قرار إبعاده ومعه عضوي المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية، كما ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

#محكمة الاحتلال #تمديد اعتقال

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